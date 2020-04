Fairy Tail: svelati nuovi personaggi dalle altre gilde di Magnolia

Koei Tecmo Europe e lo sviluppatore Gust Studios hanno svelato nuovissimi personaggi che entreranno a far parte del cast del magico JRPG, Fairy Tail. Sono state pubblicate anche le nuove funzionalità della sala della gilda. Il gioco arriverà in Europa il 25 giugno 2020 per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC Windows tramite Steam.

In Fairy Tail i giocatori si uniranno a una serie di personaggi ospiti di altre gilde di Magnolia per affrontare nemici comuni. Questi personaggi, pronti a collaborare e a prestare il proprio aiuto in battaglia, sono: Ultear Milkovich “Arc of Time User”, della gilda Crime Sorcière; Lyon Vastia, “Ice-Make Wizard”, della gilda Lamia Scale; Flare Corona,“Burning Hair Wizard”, della gilda Raven Tail; e Minerva Orland, “Sabertooth Guild’s Finest Lady”. I personaggi ospiti non sono giocabili, ma si uniranno al tuo gruppo ed eseguiranno automaticamente una serie di potenti abilità magiche – comprese quelle presenti nell’anime e nel manga.

Durante l’avventura di Fairy Tail, dall’isola di Tenrou ai Grand Magic Games e oltre, la famosa sala della gilda diventa un punto chiave per i membri del team per prepararsi per le diverse missioni. All’interno della sala della gilda, gli articoli sono disponibili per la vendita e per lo scambio, inclusi articoli di consumo, Lacrima e una varietà di materiali presso il negozio. C’è anche una selezione di bevande al bar che offrono ai membri del gruppo effetti di stato diversi. Risparmiando oro e acquistando potenziamenti per la gilda, è possibile ampliare l’inventario con oggetti e bevande e l’aspetto della gilda stessa diventa sempre più stravagante.

All’interno della sala della gilda, i giocatori possono anche parlare con i loro compagni e sfidarli in emozionanti duelli uno contro uno. Il vincitore riceverà bonus in base al personaggio che ha appena sconfitto. I giocatori possono anche trovare membri di altre gilde di Magnolia e sfidarli a duelli, dando il via a nuovissime ed emozionanti battaglie, mai apparse nel manga o nell’anime.

Koei Tecmo Europe ha svelato anche una Guild Box in edizione limitata di Fairy Tail, disponibile esclusivamente attraverso il sito web ufficiale del gioco. Il pre-order sarà presto disponibile. Questa versione del gioco è ricca di contenuti must-have per i fan di Fairy Tail, tra cui un poster con un’illustrazione originale di Hiro Mashima, una speciale “Game Release Edition” del Sorcerer Weekly Magazine, tre carte personaggio 3D, uno speciale set di adesivi con i membri chiave della gilda di Fairy Tail e una copia del gioco.