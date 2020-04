Help Will Come Tomorrow: annunciata la data di uscita

Archlight Creations ha annunciato la data di uscita di Help Will Come Tomorrow, l’avventura di stampo survival ambientata durante la Rivoluzione di Ottobre.

In Help Will Come Tomorrow ci troveremo a dover gestire non solo i rapporti interpresonali, ma anche le risorse a disposizione di un gruppo di superstiti a un incidente ferroviario sulla tratta trans-siberiana. Ambientato durante un periodo di forti conflitti politici e sociali, e con un cast di personaggi provenienti dalle più disparate estrazioni della popolazione, il gioco metterà gli utenti di fronte a scelte estremamente difficili nell’arduo compito di bilanciare le esigenze di ogni superstite mentre attendono l’arrivo dei soccorsi.

Help Will Come Tomorrow sarà disponibile dal 21 aprile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.