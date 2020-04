Ninjala: fissate le date per la prossima open beta

GungHo Online Entertainment ha fissato le date per l’open beta di Ninjala, il coloratissimo action multiplayer free-to-play in arrivo prossimamente su Nintendo Switch.

Nelle sessioni di prova sarà possibile provare la battle royale da otto giocatori e la modalità allenamento, con la possibilità di testare quattro delle dodici armi disponibili al lancio. Per partecipare alla beta non sarà necessario un abbonamento al servizio Nintendo Switch Online.

Infine, ecco le date in cui si terranno le sessioni di prova:

28 aprile 2020 dalle 21:00 alle 21:59

29 aprile 2020 dalle 05:00 alle 05:59

29 aprile 2020 dalle 13:00 alle 13:59