Void Bastards per PS4 e Switch ha una data di uscita

Blue Manchu e il publisher Humble Bundle hanno annunciato la data di uscita ufficiale di Void Bastards per PS4 e Nintendo Switch.

Già disponibile da tempo su PC e Xbox One, questo particolare sparatutto in soggettiva di stampo roguelike (qui la nostra recensione) approderà sulle console Sony e Nintendo a partire dal prossimo 7 maggio.

Da notare che nella stessa data verrà pubblicato anche il DLC Bang Tydy, che però dovrà essere acquistato separatamente.

