Microsoft svela una Xbox One X griffata Cyberpunk 2077

Microsoft ha presentato una nuova Xbox One X in edizione limitata griffata Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo fantascientifico in lavorazione presso CD Projekt RED.

Questo bundle includerà una console e un controller personalizzati con i colori di due delle corporazioni presenti nel gioco, la Arasaka e la Seocho Electronics. Da notare che la console è fosforescente e dunque brilla al buio.

Curiosamente, questa Xbox One X sarà disponibile sul mercato dal mese di giugno, con qualche mese di anticipo rispetto alla data di uscita del gioco: Cyberpunk 2077, infatti, uscirà il prossimo 17 settembre.