Sky: Figli della Luce, al via la Stagione dell'Incanto

Con l’uscita di Sky: Figli della Luce su Google Play per dispositivi Android, thatgamecompany ha dato il via alla Stagione dell’Incanto su tutte le piattaforme.

A partire da oggi, i giocatori potranno tuffarsi in una nuova avventura: mentre una misteriosa barca si muove nel crepuscolo, il suo inquietante richiamo attira i figli di Sky verso una nave abbandonata nel Deserto Dorato. L’avventura durerà nove settimane durante le quali sarà possibile imbarcarsi in mini-spedizioni per conoscere i poteri che si nascondono dietro le sorgenti di luce colorata. Gli sviluppatori hanno organizzato anche un evento speciale per l’Earth Day che si terrà dal 22 al 26 aprile.

Sky: Figli della Luce è disponibile sui dispositivi Android e iOS, mentre arriverà in seguito su Switch, PC e altre console.