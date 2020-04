Per tutti gli appassionati di The Elder Scrolls Online è disponibile fino al 27 aprile una versione gratuita dell’esclusivo abbonamento ESO Plus.

Durante questo periodo di prova i giocatori potranno sperimentare in modo gratuito tutti i benefici dell’abbonamento:

Accesso completo a DLC, nuove zone, missioni, dungeon e tanto altro

Sono compresi Imperial City, Orsinium, Thieves Guild, Dark Brotherhood, Shadows of the Hist, Horns of the Reach, Clockwork City, Dragon Bones, Morrowind (zona e storia), Wolfhunter e Murkmire, Wrathstone, Summerset (zona e storia), Scalebreaker, Dragonhold e Harrowstorm.

Una bisaccia per la creazione con spazio illimitato per i materiali da costruzione

Spazio in banca raddoppiato per tutti i personaggi del vostro account

Aumento del 10% sull’acquisizione di esperienza, oro, Crafting Inspiration e Trait Research

Spazio di arredo raddoppiato per mobili e oggetti nella casa del giocatore

Abilità esclusiva di colorare i vestiti

Spazio raddoppiato per Transmute Crystal

Per riscattare l’abbonamento dovrete seguire questi semplici passi:

Effettuate l’accesso a The Elder Scrolls Online.

Navigate fino al Crown Store.

Selezionate la scheda ESO Plus.

Selezionate “Free Trial!”

Dal momento che l’abbonamento ESO Plus include l’accesso anche al recente DLC Harrowstorm i giocatori potranno sperimentare la prima parte della nuova avventura annuale Cuore Oscuro di Skyrim. Gli eventi di questo DLC pack vi condurranno direttamente al Prologo di Greymoor con la possibilità di giocare i dungeons Icereach e Grave.