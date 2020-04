Hardspace: Shipbreaker ha una data di uscita in Accesso Anticipato

Focus Home Interactive e Blackbird Interactive hanno annunciato la data di uscita di Hardspace: Shipbreaker, il nuovo progetto degli autori di Homeworld: Deserts of Kharak in arrivo prossimamente su Steam nel programma di Accesso Anticipato.

Ed è proprio dalla pagina del prodotto presente sulla piattaforma digitale di Valve che veniamo a sapere quando sarà possibile mettere le mani su questo videogioco. Hardspace: Shipbreaker, infatti, debutterà su Steam in Early Access a partire dal prossimo 16 giugno.

Dunque non bisognerà attendere a lungo: tra poco meno di due mesi potremo finalmente vestire i panni di un addetto alla demolizione di enormi navi spaziali.

