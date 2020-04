DOOM Eternal: Mick Gordon dice addio a Bethesda?

Pochi giorni fa è stata resa disponibile per il download la colonna sonora ufficiale di DOOM Eternal composta da Mick Gordon, un bonus al momento riservato ai soli possessori della Collector’s Edition del gioco. Peccato che alcuni fan abbiano immediatamente riscontrato alcuni problemi nella qualità audio dei file, problemi relativi soprattutto al missaggio e alla tipologia di compressione impiegata da Bethesda.

Intervenendo direttamente su Twitter, Mick Gordon ha dichiarato di non aver avuto alcun tipo di controllo sul mixing di molte delle tracce disponibili da qualche giorno, affermando che non avrebbe mai commesso quegli errori.

La questione però non è morta lì, anzi: un fan avrebbe contattato direttamente il compositore tramite Instagram, il quale gli avrebbe confessato di non avere intenzione di lavorare con Bethesda in futuro. Lo stesso fan ha pubblicato su Reddit uno screenshot della conversazione con Mick Gordon, tuttavia va detto che non abbiamo modo di verificare l’autenticità dell’immagine, e dunque delle dichiarazioni del musicista.

Condividi con gli amici Inviare