WiLD torna a farsi vivo attraverso diverse concept art inedite

A quasi sei anni di distanza dal primo annuncio avvenuto in occasione della Gamescom 2014, WiLD torna a mostrarsi in una serie di nuove concept art pubblicate sul sito ufficiale degli sviluppatori.

L’ambizioso progetto portato avanti da Michel Ancel (il papà di Rayman e Beyond Good & Evil) e Wild Sheep Studio sarebbe dunque ancora in lavorazione, nonostante il team di sviluppo non diffonda sue notizie da moltissimo tempo, lasciando intendere che WiLD fosse stato silenziosamente cancellato. La pubblicazione di queste nuove concept art apre però uno spiraglio, anche se con la nuova generazione ormai alle porte difficilmente il gioco vedrà la luce su PS4, come inizialmente previsto.

Chissà, magari nel frattempo il progetto è diventato un’esclusiva PS5. Solo il tempo saprà dircelo.

Condividi con gli amici Inviare