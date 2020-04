Facebook Gaming: l'app è disponibile da oggi su Google Play

Da oggi è disponibile a livello globale su Google Play l’applicazione di Facebook Gaming. L’esperienza si basa sull’omonima funzionalità lanciata su Facebook circa un anno fa.

L’applicazione è un’esperienza di gioco dedicata alle persone che desiderano un accesso più approfondito ai contenuti di Facebook Gaming. È dotata di un feed di gioco personalizzato in base agli streamer che si guardano, ai giochi preferiti e ai gruppi di gaming di cui si fa parte. Inoltre, comprende nuove funzionalità, come la possibilità di trasmettere i giochi in diretta Facebook dal proprio telefono.

Dall’autunno 2018, l’app di Facebook Gaming è già stata scaricata da oltre 5 milioni di utenti su Google Play nei paesi in cui era disponibile. La scorsa settimana, Facebook ha aperto le pre-registrazioni per tutte le persone interessate all’app di Facebook Gaming nel proprio Paese, raccogliendo a oggi oltre 100.000 iscrizioni.

Come per i “Tornei di Facebook Gaming”, il lancio dell’app di Facebook Gaming è stato posticipato per

incoraggiare interazioni significative, sostenendo al tempo stesso il distanziamento sociale durante l’emergenza di COVID-19.

L’app Facebook Gaming è al momento disponibile solo su Google Play, ma una versione per iOS è in fase

di realizzazione.