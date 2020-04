Desperados III: John Cooper svela la data d'uscita con un nuovo trailer

Desperados III ha finalmente una data d’uscita, il 16 giugno 2020. La data è stata presentata dal famigerato pistolero John Cooper in persona attraverso un nuovo trailer.

Per l’occasione è ora possibile effettuare il pre-order di Desperados III e della Collector’s Edition per PC, PlayStation 4 e Xbox One. È possibile effettuare il pre-order della Digital Deluxe Edition allo stesso prezzo della Standard Edtion per PC e Xbox One per un periodo limitato.

Desperados III sarà disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4 il 16 giugno 2020.