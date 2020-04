Venom 2 cambia nome e ottiene una nuova data d'uscita

La pandemia di Covid-19 sta causando il rinvio di dozzine di film e alcuni di questi usciranno ormai durante il 2021. All’elenco si aggiunge oggi anche il sequel di Venom posticipato a giugno 2021.

Come riportato da Variety, la pellicola uscirà nelle sale il 25 giugno 2021 e a quanto pare avrà anche un nuovo titolo. Finora conosciuto semplicemente come Venom 2, il titolo ufficiale del film sarà Venom: Let There Be Carnage.

Il prossimo capitolo vedrà il ritorno di Tom Hardy nel ruolo del reporter Eddie Brock, che ospita il simbionte alieno che dà il nome al film. Woody Harrelson interpreterà invece Cletus Kasady, l’identità del pericoloso Carnage, storico villain di Spider-Man. Il cast comprende anche Michelle Williams, Stephen Graham e Reid Scott, il film sarà diretto da Andy Serkis.

Venom è uno dei numerosi personaggi dei fumetti Marvel su cui Sony si sta basando per nuovi film. Morbius, interpretato da Jared Leto nei panni del “vampiro vivente”, era originariamente previsto per luglio, ma ora arriverà a marzo 2021.

