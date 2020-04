Telling Lies si dirige su console, annunciata la data di uscita

Annapurna Interactive ha annunciato la data di uscita delle versioni console di Telling Lies, l’ultimo thriller interattivo di Sam Barlow, già autore dell’acclamato Her Story.

Con un cinguettio che lascia ben poco spazio all’interpretazione, il publisher ha fatto sapere che questa particolare avventura investigativa sarà disponibile dal 28 aprile prossimo in contemporanea su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Già disponibile da tempo su PC, in Telling Lies i giocatori devono scandagliare diversi filmati appartenenti a più persone alla ricerca di informazioni utili a risolvere i tanti misteri nascosti nelle vite di questi personaggi.

Condividi con gli amici Inviare