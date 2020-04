Annunciato Peaky Blinders: Mastermind, ispirato all'omonima serie TV

Il publisher Curve Digital e la software house britannica FuturLab hanno annunciato Peaky Blinders: Mastermind, un nuovo puzzle game ispirato all’omonima serie TV prodotta dalla BBC.

Gli eventi di Peaky Blinders: Mastermind si posizionano immediatamente dopo il finale della prima stagione della serie, in una Birmingham che deve ancora rimettersi in piedi all’indomani della fine della Prima Guerra Mondiale. È qui che la famiglia Shelby spadroneggia, dando vita a un’organizzazione criminale guidata dal brillante Tommy.

Il gioco permetterà di prendere il controllo di alcuni membri della famiglia, tra cui lo stesso Tommy, e organizzare i colpi perfetti potendo stabilire fin nei minimi particolare le mosse di ogni personaggio, cercando di coordinarli gli uni con gli altri. In Peaky Blinders: Mastermind ogni missione rappresenta un unico, grande enigma da risolvere senza mai essere scoperti, coordinando all’unizono le azioni di ogni membro della famiglia Shelby.

Gli sviluppatori fanno infine sapere che il gioco sarà disponibile su PC (tramite Steam), PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso della prossima estate.