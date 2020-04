Microsoft registra il logo di Xbox Series X

Microsoft ha da poco registrato quello che dovrebbe essere il logo ufficiale di Xbox Series X.

La Casa di Redmond ha depositato le pratiche di registrazione presso l’apposito ufficio statunitense, a cui è stata allegata anche l’immagine del logo. Questo si presenta come “X” stilizzata, con la parola “Series” scritta in verticale sul lato sinistro della lettera.

Da notare che sebbene la registrazione di questo logo sia riconducibile direttamente a Microsoft, non è detto che questo sia effettivamente il logo definitivo di Xbox Series X. Come spesso avviene in questi casi, è possibile che questo sia solo uno dei tanti marchi registrati dalla compagnia a scopo precauzionale, dunque per averne la conferma bisognerà attendere un eventuale utilizzo ufficiale di questo logo.

