Super Smash Bros. Ultimate: in arrivo l'evento Spirits of Mana

Nintendo ha annunciato un nuovo evento Spirit Board per Super Smash Bros. Ultimate. L’evento Spirits of Mana partirà domani, 23 aprile e introdurrà una manciata di nuovi Spirits tratti dal nuovo remake di Trials of Mana di Square Enix.

Durante l’evento, tre nuovi Spirits – Duran & Angela, Kevin & Charlotte e Hawkeye & Riesz – appariranno periodicamente sulla Spirit Board. Non solo potranno essere aggiunti alla nostra collezione una volta sconfitti, ma guadagneremo anche dell’oro extra. L’evento si svolgerà fino al 28 aprile.

L’evento Spirits of Mana coincide con il lancio di Trials of Mana su Switch, PS4 e PC avvenuto questa settimana. Il gioco è una reimmaginazione in 3D di Seiken Densetsu 3, il sequel dell’amato Secret of Mana. Seiken Densetsu 3 non è stato localizzato per oltre due decenni fino a quando non è stato incluso nella compilation Switch l’anno scorso, Collection of Mana.

