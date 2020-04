Trafugato il codice sorgente di Counter-Strike: GO e Team Fortress 2

Nelle scorse ore il codice sorgente di due videogiochi sviluppati da Valve, Counter-Strike: Global Offensive e Team Fortress 2, è stato trafugato ed è finito sulla Rete, liberamente accessibile da chiunque.

Stando a quanto dichiarato dalla stessa compagnia di Gabe Newell e soci, il codice di Counter-Strike: Global Offensive finito su Internet si riferirebbe a una build del 2017 che era già stata oggetto di leak due anni fa, per questo Valve spiega che non dovrebbero esserci pericoli per la sicurezza dei giocatori. La stessa compagnia invita comunque tutti gli utenti a giocare solamente sui server ufficiali a scopo precauzionale, evitando quindi di accedere a server amatoriali o gestiti da community esterne.

Ovviamente, al di là dei possibili rischi per la sicurezza degli utenti che potrebbero scaturire da questo leak, il fatto che il codice sorgente di questi due giochi multiplayer sia ora liberamente accessibile potrebbe quasi certamente portare a un aumento di cheat, andando a rovinare l’esperienza ludica dei giocatori onesti.

Valve fa comunque sapere che si sta muovendo per far fronte a questa falla, spiegando di avere intenzione di tenere informati gli utenti durante questo processo di contenimento.

Condividi con gli amici Inviare