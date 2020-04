Watch Dogs Legion potrebbe uscire assieme alle console next-gen

Sappiamo già da tempo che Watch Dogs Legion sarà disponibile anche su PS5 e Xbox Series X come prodotto cross-gen, tuttavia adesso veniamo a sapere che Ubisoft potrebbe pubblicare il gioco proprio in concomitanza con l’uscita delle console next-gen di Sony e Microsoft.

Stando a quanto riportato da VGC, Watch Dogs Legion potrebbe essere proprio un titolo di lancio delle piattaforme della prossima generazione, le quali dovrebbero approdare sul mercato nel corso delle festività natalizie.

Da notare, tuttavia, che il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha dichiarato di essere pronto a rinviare ulteriormente i prodotti della compagnia francese in caso anche il lancio delle console next-gen dovesse slittare al prossimo anno per via dei problemi causati dall’emergenza Coronavirus. Lo stesso Guillemot ha però precisato che lo sviluppo dei titoli interni non ha subito contraccolpi significativi in seguito alla pandemia, dunque l’eventuale (e ulteriore) rinvio dipenderebbe quasi esclusivamente da logiche commerciali.

Condividi con gli amici Inviare