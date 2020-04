Crysis Remastered non includerà l'espansione Warhead

Smentendo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, Crytek ha dichiarato in via ufficiale che l’espansione Warhead non sarà inclusa all’interno di Crysis Remastered.

Purtroppo la brutta notizia è stata diffusa direttamente da un portavoce della compagnia tedesca intervenuto sulle colonne di Inverse. L’esponente di Crytek ha spiegato che Crysis Remastered includerà soltanto il primo capitolo della serie, dunque non si tratterà di una raccolta contenente anche Warhead o le altre due incarnazione del franchise.

Vi ricordiamo che Crysis Remastered sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso della prossima estate, tuttavia non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale.

Condividi con gli amici Inviare