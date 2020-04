Non ci sarà nessun WWE 2K quest'anno

Dopo la débâcle dell’ultima incarnazione del franchise, quest’anno non verrà pubblicato nessun titolo appartenente alla serie WWE 2K.

Lo veniamo a sapere grazie alle parole di Frank Riddick (via Polygon), responsabile finanziario della WWE, il quale ha confermato che la serie videoludica si prenderà almeno un anno di pausa.

Il publisher 2K Games non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale a riguardo, ma dal momento che la notizia è partita direttamente dall’azienda che si occupa di wrestling in USA, possiamo affermare con relativa tranquillità che difficilmente avremo un WWE 2K21 quest’anno.

