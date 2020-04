L'horror roguelike The Persistence ha una data di uscita

Firesprite Games ha confezionato un nuovo trailer per The Persistence con il quale ne annuncia la data di uscita ufficiale delle versioni non-VR per PC, PS4, Xbox One e Switch.

The Persistence è un survival horror con dinamiche prese in prestito dai roguelike in cui i giocatori si ritrovano a esplorare livelli generati proceduralmente, impersonando dei cloni intrappolati in una misteriosa nave spaziale alla deriva.

Il gioco sarà disponibile su tutte le piattaforme citate in apertura a partire dal prossimo 21 maggio, e sarà venduto al prezzo di € 29,99.