In Torchlight III potremo costruire il nostro forte, ecco il trailer

Echtra Games ha confezionato un nuovo trailer di Torchlight III che mostra il processo di costruzione del forte, ossia il quartier generale di ogni personaggio.

Già perché in questa terza incarnazione della serie avremo modo di mettere radici erigendo e potenziando la nostra dimora, condivisibile e utilizzabile da tutti i personaggi di ogni utente. Ogni forte può essere personalizzato con decorazioni e oggetti cosmetici, ma possono essere impiegati come deposito dell’equipaggiamento o per potenziare gli eroi attraverso varie strutture dedicate.

Prima di concludere vi ricordiamo che Torchlight III sarà disponibile su PC nel corso della prossima estate.