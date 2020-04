Xbox Series X: presto verranno mostrati i giochi, parola di Phil Spencer

Stando a quanto dichiarato da Phil Spencer su Twitter, la presentazione dei giochi che vedranno la luce su Xbox Series X potrebbe essere dietro l’angolo.

Il boss della divisione gaming di Microsoft spiega di essere sempre in contatto con i team al lavoro sui giochi in uscita sulla console next-gen, suprattutto durante questo periodo molto difficile in cui i dipendenti di gran parte delle software house lavorano da casa. Tuttavia Phil Spencer afferma che tutto sta procedendo secondo i piani, dunque non dovrebbe volerci molto prima che vengano mostrati i giochi per Xbox Series X.

Da notare che queste dichiarazioni sembrano in qualche modo confermare le indiscrezioni circolate qualche giorno fa, secondo le quali sia Microsoft che Sony avrebbero in programma un evento digitale a testa dedicato rispettivamente a Xbox Series X e a PlayStation 5, con la compagnia giapponese che dovrebbe approfittare di tale presentazione per mostrare finalmente al pubblico la sua prossima console.

