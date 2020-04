The Initiative potrebbe lavorare a un nuovo Perfect Dark

Secondo le indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, The Initiative potrebbe essere al lavoro su un nuovo Perfect Dark, probabilmente un reboot della serie nata negli uffici di Rare esattamente venti anni fa.

Stando a quanto riportato sul forum di ResetEra, lo studio californiano di Microsoft starebbe lavorando a un progetto che sfrutta l’Unreal Engine 4 e che propone armi di vario tipo, gadget e l’impiego di sistemi di sorveglianza. Queste informazioni, unite ai rumor di qualche mese fa circa un possibile ritorno di Perfect Dark, fanno pensare che The Initiative stia sviluppando proprio un nuovo capitolo di questa serie di FPS in salsa spionistica e sci-fi.

Ovviamente i dettagli al momento sono estremamente scarsi, e il collegamento tra queste nuove informazioni e Perfect Dark appare piuttosto debole, tuttavia la possibilità che Microsoft stia lavorando a un reboot della serie non è trascurabile. Chissà, magari il videogioco di The Initiative si mostrerà a breve, quando la Casa di Redmond svelerà finalmente i titoli in arrivo su Xbox Series X.

