Thermaltake ci propone la sua ultima gamma di alimentatori, serie Bronze, prevista per la prossima estate. Ecco le caratteristiche:

Uscita continua a 40°C/104°F

Cavo flat con design semi modulare

80 PLUS Bronze Certificato

Condensatore principale giapponese di alta qualità

Ventola silenziosa con cuscinetto da 140mm

Design di protezione di livello industriale: OCP, OVP, UVP, OPP, SCP,OTP

Progettazione da DC a DC

5 anni di garanzia

I prezzi varieranno ovviamente in base alla potenza: € 54,90 per il modello da 450W, € 59,90 per 550W, € 69,99 per 650W e € 79,90 per 760W.

L’arrivo di questa nuova gamma di alimentatori Thermaltake è previsto per il prossimo agosto.

.