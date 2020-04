Xbox Games with Gold: Warhammer e Overlord 2 tra i giochi di maggio

Gli abbonati Xbox Live Gold e i membri Xbox Game Pass Ultimate riceveranno quattro giochi gratuiti a maggio come parte del programma Xbox Games with Gold. I giochi del prossimo mese partiranno dal primo maggio con il gioco di corse V-Rally 4 per Xbox One e il simulatore di calcio retrò Sensible World of Soccer per Xbox 360 e Xbox One.

Prossimamente verranno pubblicati anche un paio di giochi di ruolo: Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr e Overlord 2. Qui di seguito trovate l’elenco completo dei titoli Games with Gold di maggio 2020:

V-Rally 4: disponibile dal 1 al 31 maggio su Xbox One

disponibile dal 1 al 31 maggio su Xbox One Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr: disponibile dal 16 maggio al 15 giugno su Xbox One

disponibile dal 16 maggio al 15 giugno su Xbox One Sensible World of Soccer: disponibile dal 1 al 15 maggio su Xbox One e Xbox 360

disponibile dal 1 al 15 maggio su Xbox One e Xbox 360 Overlord 2: disponibile dal 16 al 31 maggio su Xbox One e Xbox 360

Tre dei titoli Xbox Games with Gold di aprile sono ancora disponibili per il download: Project CARS 2, Knights of Pen and Paper Bundle e Toybox Turbos.

Fonte