Il prossimo Assassin's Creed si intitola Valhalla? Spunta una data di uscita

Nelle scorse ore si sono moltiplicate le indiscrezioni circa il prossimo capitolo della saga di Assassin’s Creed, il quale dovrebbe intitolarsi Valhalla e avere un’ambientazione ispirata alla mitologia norrena, come d’altronde ipotizzato in molti rumor degli scorsi mesi. Non è tutto, però, dal momento che è stata anche avvistata una presunta data di uscita del gioco.

Tali indiscrezioni vengono alimentate da un romanzo comparso nei listini di molti rivenditori europei: tale libro sarebbe collegato proprio al presunto Assassin’s Creed Valhalla e dovrebbe approdare nelle librerie dal prossimo 17 novembre, presumibilmente in concomitanza con l’uscita del gioco.

Almeno stando alle dichiarazioni di shinobi602, è molto probabile che l’annuncio ufficiale del gioco targato Ubisoft avvenga già nelle prossime ore. Secondo quanto riportato dal noto insider, la compagnia franco-canadese avrebbe intenzione di presentare la prossima incarnazione dela saga di Assassin’s Creed nel corso della giornata odierna. Dunque non ci resta che attendere qualche ora per scoprire se questi rumor si riveleranno o meno fondati.

