Bohemia Interactive chiude lo studio di DayZ

Bohemia Interactive ha fatto sapere di aver chiuso definitivamente la succursale con sede a Bratislava, ossia lo studio che in questi anni si è occupato dello sviluppo di DayZ.

La compagnia ceca ha confermato ai taccuini di GamesIndustry che oltre quaranta dipendenti sono stati licenziati o trasferiti in altri studi della stessa Bohemia Interactive. Da notare che alcuni dipendenti della sede di Bratislava, compreso il CEO David Durcak, avevano già lasciato lo studio per formare Nine Rock Games sotto l’egida di THQ Nordic.

Nel frattempo, Bohemia precisa che la chiusura dello studio non avrà alcun impatto sullo sviluppo dei prossimi aggiornamenti di DayZ giacché questi vengono realizzati già da tempo nella sede di Praga.

