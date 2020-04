The Elder Scrolls Online Greymoor ha una nuova data di uscita

Matt Firor, game director di The Elder Scrolls Online, ha annunciato la nuova data di uscita di Greymoor, la prossima espansione di questo celebre MMORPG.

L’esponente di ZeniMax Online Studios ha infatti confermato che la data di pubblicazione ha subito un lieve rinvio a causa dell’emergenza causata dalla pandemia di Coronavirus, questo perché l’intero team di sviluppo sta lavorando da casa e dunque sono sorti alcuni piccoli problemi che hanno fatto slittare in avanti la tabella di marcia.

Ora Greymoor verrà pubblicato il 26 maggio su PC e Mac, mentre su PS4 e Xbox One arriverà il successivo 9 giugno, in entrambi casi il ritardo rispetto alla precedente data di uscita è di appena una settimana.

