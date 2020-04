Epic Games Store: autenticazione a due fattori per i giochi gratis

L’Epic Games Store ha introdotto una forma aggiuntiva di controllo in caso si voglia approfittare dei giochi gratuiti che vengono regalati ogni settimana: si tratta dell’autenticazione a due fattori.

D’ora in avanti, per riscattare i titoli in regalo è necessaria l’attivazione della 2FA. Ciò significa che ogni volta che viene effettuato l’accesso alla piattaforma digitale verrà inviato un codice di sicurezza unico, valido per un breve periodo di tempo. Tale codice viene inviato all’utente tramite un’app di autenticazione, attraverso l’indirizzo e-mail indicato sull’account Epic Games, oppure con un SMS.

La compagnia spiega che questo cambiamento è stato adottato per spingere gli utenti a prendere le necessarie precauzioni al fine di proteggere i loro account.

