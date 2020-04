Splatoon 2: una demo speciale permette di provare il gioco gratuitamente

Sono oltre 9 milioni i giocatori nel mondo che ogni giorno si gettano nelle Mischie Mollusche e partecipano agli Splatfest di Splatoon 2 per Nintendo Switch, se non siete ancora tra questi correte a scaricare la Demo Speciale 2020 pubblicata oggi sull’eShop di Nintendo. La demo sarà attiva da domani, giovedì 30 aprile, alle 12:00, fino a mercoledì 6 maggio alle 23:59.

Con la demo i giocatori potranno andare online e gettarsi nelle Mischie Mollusche 4 contro 4 con amici e altri giocatori che possiedono il gioco completo. I giocatori non solo potranno testare anche le Partite Pro e la Salmon Run in modalità cooperativa, ma potranno anche attivare una prova gratuita di sette giorni per Nintendo Switch Online. Per attivare la prova gratuita e iniziare a giocare, i giocatori devono visitare il Nintendo eShop sulla loro console ed entrare nella sezione “Nintendo Switch Online” per iniziare.

Inoltre, fino a domenica 10 maggio alle 23:59 ora locale, Splatoon 2 godrà di uno sconto del 33%. I progressi compiuti durante l’evento demo verranno trasferiti nel gioco completo, una volta acquistato. Uno sconto del 25% sarà attivo anche sul pacchetto digitale Splatoon 2 + Octo Expansion. E fino al 10 maggio, sarà possibile risparmiare il 33% su tutto il merchandise dedicato a Splatoon, tra cui tazze, cover per smartphone e molto altro, su My Nintendo Store fino ad esaurimento scorte.

Ultima notizia, ma non meno importante: sta per tornare lo Splatfest Maionese contro Ketchup. I giocatori potranno partecipare a questo evento online da sabato 23 maggio alle 00:00 CEST fino a domenica 24 maggio alle 23:59 CEST. E giusto come promemoria, il Team Maionese ha conquistato la vittoria la prima volta. Vedremo se il Team Ketchup questa volta avrà la meglio.