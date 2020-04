PlayStation Plus: rivelati i giochi gratuiti PS4 di maggio 2020

Con maggio ormai alle porte, Sony ha rivelato il prossimo lotto di giochi gratuiti per gli abbonati PlayStation Plus. Come al solito, la gamma PS Plus di maggio 2020 è composta da due giochi PS4: Cities: Skylines e Farming Simulator 19.

Cities: Skylines è sim di costruzione dove i giocatori sviluppano e modificano una metropoli. Il titolo offre una visione realistica del genere dando al giocatore il pieno controllo sui quartieri, la suddivisione delle zone e permettendo di stabilire distretti e politiche.

In Farming Simulator 19 invece bisogna gestire un’azienda agricola. I giocatori possono piantare e raccogliere colture, investire soldi in nuove attrezzature e terreni e occuparsi del bestiame.

Entrambi i giochi saranno gratuiti per i membri di PS Plus dal 5 maggio al 1 giugno.

Fonte