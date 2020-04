Assassin's Creed Valhalla è ufficiale, presto il primo trailer

Nel corso di una diretta streaming andata in onda fino alla tarda serata di ieri, Ubisoft ha svelato ufficialmente Assassin’s Creed Valhalla, la nuova incarnazione della celebre saga action.

La trasmissione, di cui potete visionare il timelapse tramite il video qui in alto, ha visto per protagonista l’artista BossLogic, il quale ha realizzato in diretta l’illustrazione principale del gioco. Ubisoft ha poi fatto sapere che la presentazione vera e propria di Assassin’s Creed Valhalla avverrà nella giornata odierna: l’appuntamento è fissato alle 17:00 di oggi, giovedì 30 aprile, quando verrà diffuso il primo trailer ufficiale del gioco in lavorazione presso Ubisoft Montréal.