Generation Zero è in prova gratuita su Steam per tutto il weekend

Systemic Reaction ha dato il via a un weekend di prova gratuita su Steam per Generation Zero, lo sparatutto cooperativo ambientato in una versione alternativa e distopica della Svezia degli anni Ottanta.

In Generation Zero abbiamo modo di esplorare, da soli o in compagnia, il mondo di gioco per svelare il mistero degli invasori e dell’improvvisa scomparsa della popolazione locale. Per saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.

Il gioco potrà essere provato senza sborsare un centesimo per tutto il fine settimana, mentre fino al 4 maggio potrà essere acquistato approfittando di uno sconto del 60%.

