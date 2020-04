Xbox Game Pass oltre quota 10 milioni di abbonati

Nel presentare i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell’anno fiscale, Microsoft ha svelato per la prima volta il numero di abbonati a Xbox Game Pass.

Il servizio in abbonamento disponibile sia su PC che su Xbox One può ora contare su oltre 10 milioni di utenti con una sottoscrizione attiva, dunque si può dire che tale servizio stia iniziando a gudagnare un certo grado di popolarità tra i videogiocatori che utilizzano queste due piattaforme.

Per quanto riguarda gli altri risultati della divisione gaming, questi non sono stati altrettanto entusiasmanti: la Casa di Redmond fa sapere che gli introiti relativi alla vendita di giochi e console sono diminuiti dell’1%, mentre quelli legati ai servizi sono cresciuti del 2%, andando a tratteggiare una situazione tutto sommato stagnante. Infine, Microsoft spiega che la lieve crescita dei ricavi legati ai servizi è probabilmente legata alle contingenze che stiamo purtroppo vivendo in questo periodo di pandemia da Coronavirus.

