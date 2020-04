Ion Fury: annunciata la data di uscita delle versioni console

Voidpoint, 3D Realms e 1C Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer di Ion Fury per annunciarne la data di uscita delle versioni console.

Questo sparatutto vecchio stampo narra le vicende di Shelly “Bombshell” Harrison mentre difente Neo D.C. dalla minaccia di esercito di cultisti cibernetici guidati dal sadico dottor Jadus Heskel. Realizzato con lo stesso Build Engine di Duke Nukem 3D, Ion Fury strizza l’occhio agli sparatutto in soggettiva degli anni Novanta senza dimenticare di impiegare le tecnologie moderne, come spiegato nella nostra recensione pubblicata in occasione del lancio della versione PC.

Ion Fury sarà disponibile dal prossimo 14 maggio in formato digitale su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, mentre le edizioni fisiche per le medesime piattaforme usciranno il successivo 26 giugno.