Brigandine: The Legend of Runersia, disponibile la demo su Switch

La compagnia giapponese Happinet ha fatto sapere che la demo di Brigandine: The Legend of Runersia è ora disponibile su Switch ed è liberamente scaricabile attraverso il Nintendo eShop.

Questa versione dimostrativa include due modalità dedicate sia ai nuovi giocatori alla ricerca di un gioco di ruolo strategico in salsa fantasy, sia per i fan della serie Brigandine. La modalità allenamento permette di cimentarsi in un tutorial per iniziare ad apprendere le basi del combattimento e del movimento delle truppe sul campo di battaglia, mentre la modalità Trial offre l’opportunità di guidare il regno di Norzaleo attraverso dieci stagioni di gioco. Da notare che i progressi della demo non verranno trasferiti nel gioco completo.

Brigandine: The Legend of Runersia sarà disponibile su Nintendo Switch dal prossimo 25 giugno.