SKYHILL: Black Mist ha una data di uscita per PC

Il publisher Klabater e Mandragora Games hanno confezionato un nuovo trailer in live action di SKYHILL: Black Mist per annunciarne la data di uscita ufficiale.

Black Mist è il sequel del videogioco di stampo survival SKYHILL, pubblicato nel 2015, in cui il protagonista deve provare a scappare da un albergo infestato da ogni sorta di creature demoniache. In questo secondo capitolo della serie assistiamo a un cambio di prospettiva, difatti la visuale passa dal semplice 2D al 3D isometrico, mentre sul versante del gameplay vengono introdotte nuove meccaniche prese in prestito dal genere dei metroidvania. Sarà infatti possibile tornare sui propri passi e accedere a sezioni della mappa ancora inesplorate dopo aver acquisito i necessari potenziamenti e gadget.

Il gioco sarà disponibile su PC tramite Steam a partire dal prossimo 28 maggio, mentre le versioni console (PS4, Xbox One e Switch) usciranno il 27 agosto.