Thermaltake presenta le nuove memorie DDR4 TOUGHRAM Z-ONE

Thermaltake, noto marchio leader PC per soluzioni di raffreddamento, attrezzatura da gioco e memoria per gli appassionati, presenta oggi la nuova serie di memorie economiche, le TOUGHRAM Z-ONE DDR4; disponibili in versione da 3200 MHz e 3600 MHz.

Il dissipatore di calore in alluminio incorpora un aspetto elegante che aiuta i circuiti integrati e dissipa il calore a un ritmo più elevato. Per garantire prestazioni di gioco elevate e stabili, TOUGHRAM Z-ONE utilizza circuiti integrati strettamente schermati in grado di ottenere prestazioni di overclocking superiori ed è compatibile con Intel XMP 2.0.

TOUGHRAM Z-ONE funziona anche con il software TOUGHRAM che consente agli utenti di monitorare le prestazioni della propria memoria. TOUGHRAM Z-ONE è un’opzione ottimale per gli utenti che cercano una memoria ad alte prestazioni a un costo gestibile.

Al momento per i prezzi bisognerà attendere ancora qualche giorno.