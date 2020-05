Streets of Rage 4 su GOG non supporta il multiplayer online

In questi giorni sta facendo molto discutere la decisione di Lizardcube e DotEmu di non includere il multiplayer online nella versione di Streets of Rage 4 in vendita su GOG.

L’ottimo beat’em up sviluppato in collaborazione con Guard Crush Games sarà anche privo di DRM sulla piattaforma digitale di CD Projekt, tuttavia non si capisce perché sia anche sprovvisto di una feature tanto importante quanto il multiplayer online. Le stesse compagnie in questione non hanno spiegato il motivo di tale decisione, apparentemente incomprensibile considerando che Streets of Rage 4 è giocabile online in tutte le sue incarnazioni, tranne quella venduta su GOG. Da notare, infine, che su questo store il gioco ha lo stesso prezzo applicato alle versioni in vendita altrove, pur risultando di fatto un prodotto monco.

A questo punto speriamo che Lizardcube e DotEmu tornino sui loro passi e introducano la feature mancante, o che almeno siano in grato di fornire una spiegazione sensata per questa grave mancanza.

