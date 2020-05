Call of Duty Mobile: la Stagione 6 è disponibile su Android e iOS

Ha preso il via in queste ore la Stagione 6 di Call of Duty Mobile denominata “C’era una volta in Rust”.

Questo aggiornamento porta il selvaggio west sui server dell’FPS per dispositivi Android e iOS. Ecco tutte le novità:

Battle Pass di “C’era una volta in Rust” I personaggi di Cowboy Ghost e Seraph Desperada Nuove armi come il fucile da cecchino Outlaw e la MSMC Wild West Nuove capacità degli Operatori nel Battle Pass gratuito – Annihilator (da Black Ops 4)

Il Torneo di Call of Duty: Mobile World Championship 2020

Tre nuove modalità multigiocatore: Kill Confirmed Cattura la bandiera Duello 1v1

Due nuove mappe multigiocatore: Rust e Saloon

Nuovi eventi come Gold Rush e Rust the Dust

Nuovo merchandise disponibile nel negozio

Diversi aggiornamenti UI, stabilizzazione delle armi e ottimizzazioni del gameplay