Xbox Series X: la produzione sarebbe ora a pieno regime

Secondo le parole di un insider verificato dal team di ResetEra, la produzione di Xbox Series X sarebbe già a pieno regime dallo scorso lunedì.

L’insider spiega che le linee produttive in Malesia e Cina starebbero lavorando al massimo della capacità da circa una settimana, dunque difficilmente la Casa di Redmond si imbatterà in problemi riconducibili alla pandemia da Coronavirus, perlomeno rispetto al solo ambito della produzione.

Chiaramente vi ricordiamo che, pur trattandosi di una fonte relativamente affidabile, stiamo pur sempre parlando di rumor non confermati, e in quanto tali potrebbero risultare inesatti.

