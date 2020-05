Online le prime immagini di The Lord of the Rings: Gollum

Il nuovo titolo di Daedalic Entertainment si mostra finalmente agli occhi della rete grazie ad un anteprima della tedesca GameStar, i cui redattori hanno potuto osservare un trailer di presentazione del gioco da cui estrapolare degli scatti molto interessanti, che rivelano un’ambientazione sempre più dark e un buon avanzamento dello stato del gioco. The Lord of the Rings: Gollum dovrebbe uscire nel corso del 2021 ed è previsto come titolo cross-gen su tutte le console dell’attuale generazione e (probabilmente in versione tirata a lucido) anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Sulla pagina dell’articolo dell’anteprima originale è possibile osservare la galleria completa.