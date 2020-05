Annunciato il nuovo evento Defense of Pahvo su Star Trek Online

Dal 7 al 28 maggio sarà disponibile un nuovissimo evento su Star Trek Online dedicato al misterioso pianeta boscoso di Pahvo. Grazie al Defense of Pahvo Event sarà infatti possibile tornare a visitare questo intrigante pianeta e vincere premi a tema completando due Task Force Operation dedicate.

Gli sviluppatori del gioco – attivo su PC, Xbox One e PlayStation 4 – fanno inoltre sapere come nei prossimi mesi ci saranno tanti nuovissimi eventi per cercare di tener viva l’attenzione sul MMORPG spaziale free-to-play dedicato a tutti i trekker e non.

Resta da vedere se queste nuove aggiunte riusciranno a infondere nuova linfa vitale nella community.