EA Play Live 2020: ecco la data dell'evento digitale di Electronic Arts

Electronic Arts ha annunciato la data in cui si terrà EA Play Live 2020, l’evento digitale durante il quale il publisher americano mostrerà tutte le novità videoludiche in arrivo nel prossimo futuro.

Nonostante la cancellazione dell’E3 a causa del Coronavirus, dunque, la compagnia a stelle e strisce non si è tirata indietro e ha deciso comunque di dar vita a una kermesse dedicata ai videogiochi in lavorazione, trasformando però la formula dell’evento.

La trasmissione verrà mandata in onda a partire dall’1:00 di notte di venerdì 12 giugno (ora italiana) sui canali social e sulle principali piattaforme di streaming.

