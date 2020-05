Prince of Persia: Ubisoft registra un nuovo dominio web

A quanto pare qualcosa si sta muovendo sul fronte di un nuovo, fantomatico capitolo della saga di Prince of Persia dal momento che Ubisoft ha appena registrato un nuovo dominio web riconducibile all’agilissimo principe mediorientale.

La compagnia franco-canadese ha infatti registrato il sito princeofpersia6.com, lasciando intendere che l’annuncio ufficiale sia ormai dietro l’angolo. Da notare che Ubisoft possiede anche i domini per princeofpersia.com, più tutte le iterazioni che finiscono con numeri dal 2 al 5, ognuno dei quali è legato a uno specifico capitolo della serie. Ciò lascerebbe intendere che questo possibile sesto Prince of Persia sia un videogioco del tutto inedito, e non una versione rimasterizzata di uno dei cinque titoli già pubblicati negli ultimi quindici anni.

Incrociamo le dita.

