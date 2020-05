Star Wars Jedi: Fallen Order si aggiorna con due nuove modalità di gioco

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno confezionato un nuovo aggiornamento gratuito per Star Wars Jedi: Fallen Order che introduce due modalità di gioco aggiuntive.

L’update, già disponibile per il download su tutte le piattaforme, aggiunge la modalità New Journey +, che consente ai giocatori di riavviare la storia con tutti gli oggetti cosmetici precedentemente sbloccati. Immergersi in New Journey + sbloccherà anche alcuni accessori speciali, tra cui l’Uniforme dell’Inquisitore e i corrispondenti cristalli rossi della spada laser.

Con questo aggiornamento debutta anche l’hub Meditation Training: si tratta di una modalità a cui è possibile accedere dai Punti di Meditazione che si trovano all’interno del gioco, consentendo ai giocatori di partecipare a Combat Challenge che vedranno Cal affrontare orde di nemici. Meditation Training introduce anche la Battle Grid, una sandbox che i giocatori potranno usare per creare i propri incontri. Gli utenti saranno così in grado di selezionare un’ambientazione, la dimensione dell’incontro che vogliono affrontare, selezionare vari livelli di difficoltà e conoscere anche alcuni nemici molto speciali.