Tanti nuovi visori connessi a Steam grazie a Half Life: Alyx

Secondo i dati raccolti dal sito RoadToVR, nel mese di aprile su Steam si sarebbe registrato un aumento del numero di visori collegati pari a ben 1 milione, sopratutto grazie alla decisiva spinta di Half-Life: Alyx.

I numeri riportati dal sito vanno presi con le dovute cautele, visto che fanno riferimento a sondaggi spontanei effettuati da Valve stessa, anche alla luce del maggiore utilizzo dei visori per alleviare le sofferenze dell’isolamento causato dal COVID-19.

Tuttavia, l’incremento di utenti che hanno attivamente attinto alla realtà virtuale è stato in ogni caso vertiginoso e sembra abbastanza probabile che il successo, quantomeno in termini di consensi, di a Half-Life: Alyx abbia avuto un impatto non da poco nella genesi di questi numeri.

La controprova la si potrà avere nei prossimi mesi, quando finito l’effetto della perla sfornata da Valve il mercato VR tornerà probabilmente al solito regime.