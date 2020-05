Shenmue 4 si farà, parola di Yu Suzuki

Parliamoci chiaro, Shenmue III si è rivelato alla fine essere la tanto temuta operazione nostalgia, in grado di scaldare il cuore dei vecchi fan della serie, senza riuscire in alcun modo a scalare le classifiche di vendita.

Lo storico director della serie, la leggenda del videoludo Yu Suzuki, sembra esserne ben conscio e – in una interessante intervista per IGN Japan – ha dichiarato come in effetti la sua ultima opera fosse già da principio una sorta di tributo ai videogiocatori che avevano continuato ad amare la sua creazione anche a distanza di diversi anni.

Se quindi il terzo capitolo della serie è stato realizzato proprio con l’intento di soddisfare il raffinato palato dei fan di vecchia data, Shenmue 4 – che a detta di Suzuki quasi certamente vedrà la luce nei prossimi anni – sarà un’opera in grado di interessare una platea più ampia di player.

Il director giapponese ha infatti lasciato intendere come abbia ancora qualche asso nella manica e sappia bene come strizzare l’occhiolino ai nuovi giocatori, confermando però l’intento di continuare la storia di Shenmue senza tradire chi ha amato i precedenti capitoli.